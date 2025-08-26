Tajfun sparaliżował stolicę. Nie żyją trzy osoby

26 sierpnia 2025, 7:52
Źródło:
PAP, VN Express, baonghean.vn
Zniszczenia po przejściu tajfunu w prowincji Nghe An
Zniszczenia po przejściu tajfunu w prowincji Nghe AnReuters
wideo 2/3
Zniszczenia po przejściu tajfunu w prowincji Nghe AnReuters

Co najmniej trzy osoby zginęły na skutek tajfunu Kajiki, który w poniedziałek uderzył w wybrzeże Wietnamu. W stolicy kraju, Hanoi, żywioł spowodował całkowity paraliż komunikacyjny. Trwa szacowanie strat i naprawa sieci energetycznej.

Tajfun Kajiki uderzył w północne wybrzeże Wietnamu w poniedziałkowy wieczór czasu lokalnego. Żywioł przyniósł ze sobą silne podmuchy wiatru i ulewy - miejscami w ciągu doby spadło nawet 600 litrów wody na metr kwadratowy. W niektórych prowincjach całe miejscowości zostały odcięte od świata przez wody powodziowe.

Paraliż komunikacyjny stolicy

Jak podały we wtorek lokalne władze, żywioł spowodował śmierć co najmniej trzech osób i obrażenia u dziesięciu kolejnych w północnym i centralnym Wietnamie. Odnotowano zniszczenia w ponad 6,8 tysięcy gospodarstw domowych. Silny wiatr przewrócił 331 słupów energetycznych, co doprowadziło do przerw w dostawie prądu dla blisko 1,3 milionów odbiorców w czterech północnych i północno-wschodnich prowincjach. Szacowanie strat nadal trwa.

Na zdjęciach publikowanych przez lokalne media widać pozrywane dachówki i szyldy z budynków oraz ludzi brodzących w wodzie sięgającej kolan na ulicach Hanoi. Jak podał portal VN Express, zalaniu uległa m. in. droga krajowa nr 6, łącząca stolicę z północno-zachodnimi prowincjami. We wtorek rano prawie 40 odcinków ulic w Hanoi wciąż było nieprzejezdnych. Miejskie przedsiębiorstwo kanalizacyjne uruchomiło stacje pompujące z pełną wydajnością, aby obniżyć poziom wody.

Zniszczenia w Wietnamie po przejściu tajfunu KajikiPAP/EPA/LUONG THAI LINH

Odwołane loty

Kajiki spowodował także utrudnienia w ruchu lotniczym. Według Zarządu Obrony Cywilnej pogoda zmusiła linie i lotniska do odwołania 35 lotów i zmiany trasy 30 innych. Zniszczenia odnotowano w porcie lotniczym w mieście Vinh, gdzie silny wiatr powalił część ogrodzeń.

Obecnie tajfun osłabł do depresji tropikalnej i przemieścił się nad Laos. Prognozy wskazują jednak, że na północy Wietnamu wciąż mogą występować intensywne opady grożące powodziami błyskawicznymi i osuwiskami ziemi.

Zniszczenia w Wietnamie po przejściu tajfunu KajikiPAP/EPA/LUONG THAI LINH

Autorka/Autor:ast

Źródło: PAP, VN Express, baonghean.vn

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/LUONG THAI LINH

