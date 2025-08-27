SpaceX ogłasza sukces. Przełomowy lot Starshipa

Dziesiąty lot testowy Starshipa zakończył się sukcesem. W nocy z wtorku na środę megarakieta od firmy SpaceX wzbiła się w powietrze i po nieco ponad godzinie wylądowała w wodach Oceanu Indyjskiego. Poprzednie próby kończyły się nieoczekiwanymi eksplozjami.
Starship wystartował o godzinie około godziny 19.30 czasu lokalnego we wtorek (około 1.30 w środę w Polsce) z bazy SpaceX Starbase w południowym Teksasie. W ubiegłych dniach test był dwukrotnie przekładany, najpierw z powodu problemów z systemem naziemnym, później plany SpaceX pokrzyżowała pogoda. Dziesiąty lot testowy miał na celu między innymi przetestowanie nowych płytek osłony termicznej statku oraz możliwość rozmieszczania satelitów.
"Wodowanie potwierdzone!"
Ostatnie loty testowe kończyły się nieoczekiwanymi eksplozjami. Tym razem było inaczej. Górna część rakiety oddzieliła się zgodnie z planem od pierwszego stopnia Super Heavy, który później obrał za cel wody Zatoki Meksykańskiej, aby zademonstrować alternatywną konfigurację silnika do lądowania. W międzyczasie Starship dotarł w przestrzeń kosmiczną po trajektorii wiodącej do Oceanu Indyjskiego, gdzie był gotowy do wodowania po przejściu intensywnego ciepła podczas wejścia w atmosferę – kluczowej fazy testu, która zniszczyła rakietę w poprzednich lotach - poinformowała Firma SpaceX Elona Muska. Po kontakcie z wodą maszyna eksplodowała, jednak był to zaplanowany etap.
"Wodowanie potwierdzone! Gratulacje dla całego zespołu SpaceX za ekscytujący, dziesiąty lot testowy Starship!" - napisała firma SpaceX w mediach społecznościowych.
W trakcie lotu testowego udało się także rozmieścić kilka atrap satelitów Starlink w przestrzeni kosmicznej.
Czym jest Starship
Starship to potężna, dwustopniowa rakieta, mierząca ponad 120 metrów długości - największa, jaką dotąd zaprojektowano. Jej pierwszy stopień to moduł nośny Super Heavy, a drugi - to statek kosmiczny Starship. Według planów ogromna maszyna ma być pojazdem wielokrotnego użytku, wystrzeliwanym przy stosunkowo niskich kosztach. Celem projektu jest umożliwienie ludziom powrót na Księżyc, a w przyszłości także załogowe loty na Marsa.
Źródło: PAP, Reuters, SpaceX
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MICHAEL GONZALEZ