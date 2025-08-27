SpaceX ogłasza sukces. Przełomowy lot Starshipa

Dziesiąty lot testowy Starshipa zakończył się sukcesem. W nocy z wtorku na środę megarakieta od firmy SpaceX wzbiła się w powietrze i po nieco ponad godzinie wylądowała w wodach Oceanu Indyjskiego. Poprzednie próby kończyły się nieoczekiwanymi eksplozjami.

Starship wystartował o godzinie około godziny 19.30 czasu lokalnego we wtorek (około 1.30 w środę w Polsce) z bazy SpaceX Starbase w południowym Teksasie. W ubiegłych dniach test był dwukrotnie przekładany, najpierw z powodu problemów z systemem naziemnym, później plany SpaceX pokrzyżowała pogoda. Dziesiąty lot testowy miał na celu między innymi przetestowanie nowych płytek osłony termicznej statku oraz możliwość rozmieszczania satelitów.

Dziesiąty lot testowy Starshipa PAP/EPA/MICHAEL GONZALEZ

"Wodowanie potwierdzone!"

Ostatnie loty testowe kończyły się nieoczekiwanymi eksplozjami. Tym razem było inaczej. Górna część rakiety oddzieliła się zgodnie z planem od pierwszego stopnia Super Heavy, który później obrał za cel wody Zatoki Meksykańskiej, aby zademonstrować alternatywną konfigurację silnika do lądowania. W międzyczasie Starship dotarł w przestrzeń kosmiczną po trajektorii wiodącej do Oceanu Indyjskiego, gdzie był gotowy do wodowania po przejściu intensywnego ciepła podczas wejścia w atmosferę – kluczowej fazy testu, która zniszczyła rakietę w poprzednich lotach - poinformowała Firma SpaceX Elona Muska. Po kontakcie z wodą maszyna eksplodowała, jednak był to zaplanowany etap.

"Wodowanie potwierdzone! Gratulacje dla całego zespołu SpaceX za ekscytujący, dziesiąty lot testowy Starship!" - napisała firma SpaceX w mediach społecznościowych.

W trakcie lotu testowego udało się także rozmieścić kilka atrap satelitów Starlink w przestrzeni kosmicznej.

Czym jest Starship

Starship to potężna, dwustopniowa rakieta, mierząca ponad 120 metrów długości - największa, jaką dotąd zaprojektowano. Jej pierwszy stopień to moduł nośny Super Heavy, a drugi - to statek kosmiczny Starship. Według planów ogromna maszyna ma być pojazdem wielokrotnego użytku, wystrzeliwanym przy stosunkowo niskich kosztach. Celem projektu jest umożliwienie ludziom powrót na Księżyc, a w przyszłości także załogowe loty na Marsa.

Rakieta Starship PAP/Maciej Zieliński

