Fale porywały łodzie z portów. Nie żyje jedna osoba

Ponad 80 portów zostało zamkniętych z powodu wysokich fal, które uderzają w wybrzeże Peru. W północnej części kraju obowiązuje zakaz wypływania. Na wzburzonym morzu zginęła jedna osoba.

Peru zamknęło 88 spośród 122 portów z powodu silnych fal występujących wzdłuż wybrzeża, spowodowanych przez silne podmuchy wiatru. Jak podała peruwiańska marynarka wojenna, trudne warunki spowodowały śmierć co najmniej jednej osoby i zniszczenia infrastruktury przybrzeżnej. Wysokie fale porywały niewłaściwie zabezpieczone łodzie rybackie z portów i wyrzucały je na pobliskie brzegi.

Śmiertelnie niebezpieczne fale

Peruwiańska marynarka wojenna poinformowała, że w niedzielę technik wojskowy wypadł z jednostki podczas wykonywania obowiązków związanych z ochroną statków. Do zdarzenia doszło niedaleko miasta Pimentel na północy kraju. Jego ciało zostało odnalezione około kilometra od miejsca wypadku.

Władze wezwały społeczeństwo do unikania obszarów przybrzeżnych i wypływania z portów. Wywołało to spore obawy rybaków. Jak opowiadał jeden z nich agencji Reuters, czekają oni na poprawę sytuacji na morzu, aby móc wznowić swoją działalność.

Porty mają pozostać zamknięte do połowy tygodnia.

Wskazują na zmianę klimatu

Pod koniec 2024 roku i na początku 2025 r. wzburzone morze unieruchomiło statki na kilka dni w chilijskich, peruwiańskich i ekwadorskich portach. Klimatolodzy wiążą nadzwyczajnie wysokie fale z podwyższeniem temperatury i poziomu oceanów spowodowanym zmianami klimatycznymi.

