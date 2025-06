Polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski jest w drodze na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Kiedy na nią doleci? I co się wydarzy, kiedy załoga misji Axiom 4 dotrze na miejsce?

Pogoda Długoterminowa Weekend

Start misji Ax-4 odbył się zgodnie z planem. O 8.31 z przylądka Canaveral na Florydzie wyleciała rakieta Falcon 9 z kapsułą Dragon. Na jej pokładzie, oprócz Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, znajdują się Shubhanshu Shukla (Indie), Tibor Kapu (Węgry) oraz Peggy Whitson (USA). Załoga ma dotrzeć do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej do czwartku do godziny 13.

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna - koncept artystyczny NASA

Kiedy doleci Sławosz? Podajemy datę i godzinę

W komunikacie zamieszczonym w środę na stronie Axiom Space podano, że kontakt kapsuły z portem dokowania na ISS zaplanowano na godz. 7.00 czasu wschodnioamerykańskiego letniego (EDT), czyli na godz. 13.00 czasu wschodnioeuropejskiego. O godz. 7.13 EDT (godz. 13.13 w Polsce) dokowanie ma się zakończyć.

O godz. 8.40 EDT (w Polsce o godz. 14.40), po wyrównaniu ciśnienia między stacją a kapsułą, nastąpi otwarcie włazów. Pół godziny później odbędzie się ceremonia powitania czworga pasażerów Dragona przez obecnych już na ISS astronautów (w tej chwili są tam cztery osoby w części amerykańskiej i trzy w części rosyjskiej).

Lot Polaka w kosmos. Jak wygląda dokowanie

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna znajduje się około 400 kilometrów nad Ziemią. To mniej więcej tyle, ile wynosi odległość z Warszawy do Gdyni. Zanim astronauci rozpoczną dokowanie do ISS, muszą najpierw ją dogonić.

- Silniki statku Dragon pozwolą im gonić tę stację po takim wewnętrznym torze. W czwartek około godziny 13 zbliżą się do stacji, będą takie trzy punkty dokowania do modułu Harmony amerykańskiej agencji kosmicznej - tłumaczył dziennikarz TVN24BiS Hubert Kijek.

Po zbliżeniu się kapsuły Dragon astronauci znajdujący się na ISS pomogą wejść załodze Ax-4 na stację.

- Będzie taki specjalny dzwonek, który oznacza, że nowa załoga się pojawiła. Taki trochę sygnał, jak na statkach, które pływają na Ziemi - dodał Kijek. Po udanym dokowaniu planowana jest konferencja prasowa.

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna waży ponad 400 tysięcy ton i ma powierzchnię zbliżoną do boiska piłkarskiego. Składa się z 16 modułów, które przypominają małe kawalerki.

Jak będzie wyglądać dokowanie do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej? TVN24

Praca na ISS

Po rutynowej odprawie i połączeniu z Ziemią załoga rozpocznie przeprowadzanie eksperymentów oraz wykonywanie zadań.

- Uczestnicy dwutygodniowej misji Ax-4 będą ogromnie zapracowani podczas swojego krótkiego pobytu na orbicie - powiedział Sergio Palumberi z Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Zaznaczył, że podział obowiązków między międzynarodowe agencje i firmy współpracujące przy misji komercyjnej jest precyzyjnie określony. Działania związane z misją są rozdzielone między czterech głównych partnerów: ESA, NASA oraz amerykańskie firmy Axiom Space i SpaceX.

Jak wygląda dzień na ISS? TVN24

Załoga Ax-4 będzie prowadzić badania w warunkach mikrograwitacji oraz zaangażuje się w działania edukacyjne. W sumie astronuaci mają przeprowadzić około 60 eksperymentów. 13 z nich zostało zaprojektowanych przez polskie firmy. Te eksperymenty to: Immune Multiomics (badanie wpływu stanu nieważkości na odporność organizmu), Yeast TardigradeGene (badanie wpływu mikrograwitacji na drożdże), Human Gut Microbiota (zbadanie, jakie zmiany zachodzą w składzie bakterii jelitowych w czasie lotu kosmicznego), RadMon-on-ISS (testowanie detektora promieniowania), LeopardISS (badanie specjalnego procesora, który umożliwi wykorzystanie sztucznej inteligencji na pokładach satelitów oraz w misjach na Księżyc i Marsa).

"To jest niesamowita okazja dla Polski" TVN24

Co po powrocie na Ziemię?

Po zakończeniu misji kapsuła Dragon odłączy się od ISS, przejdzie przez atmosferę i spadnie do Pacyfiku u wybrzeży Kalifornii. Stamtąd zostanie zabrana przez helikopter należący do firmy SpaceX. Później załoga Ax-4 trafi do siedziby Axiom Space w Houston. A tam, jak poinformował Palumberi, na Uznańskiego-Wiśniewskiego będzie czekał zapewniony przez polski rząd samolot, który przetransportuje go do Europy.

Autorka/Autor:Franciszek Wajdzik

Źródło: PAP, TVN24