Pożar trawił domy, do walki z ogniem wkroczyli mieszkańcy

czytaj dalej

Kleszcze afrykańskie Hyalomma są już obecne w Polsce. Organizatorzy akcji "Narodowe Kleszczobranie", angażującej Polaków do poszukiwań tych pajęczaków, poinformowali, że do tej pory pajęczaki znalezione zostały w trzech miejscach w naszym kraju. Wiedza na temat ich obecności jest istotna, ponieważ mogą przenosić one wiele chorobotwórczych wirusów i bakterii.