Ewakuują 50 tysięcy osób. Tajfun przyniósł ekstremalne ulewy

Około 50 tysięcy mieszkańców okolic stolicy Filipin, Manili, musiało opuścić swoje mieszkania z powodu powodzi wywołanych tajfunem Wipha. W części kraju nie funkcjonują szkoły i urzędy. Zginęły co najmniej trzy osoby.

Na Filipinach trwa kolejny dzień walki ze skutkami uderzenia tajfunu Wipha, który dotarł do wyspiarskiego państwa w południowo-wschodniej Azji pod koniec ubiegłego tygodnia. Żywioł, niosący silne ulewy i porywisty wiatr, spowodował już śmierć co najmniej trzech osób i zaginięcie siedmiu w środkowej i południowej części kraju.

Silne opady deszczu w nocy z poniedziałku na wtorek doprowadziły do wystąpienia z brzegów rzeki Marikina. Wymusiło to ewakuację około 50 tysięcy mieszkańców okolic stolicy kraju, Manili. Filipińskie służby ratunkowe poinformowały o zaginięciu kolejnych dwóch osób.

Drugi dzień paraliżu

W Regionie Stołecznym (centralny region obejmuję między innymi Manilę) już drugi dzień z rzędu nie funkcjonują szkoły i urzędy. Woda sięga mieszkańcom do kolan. Ponad 23 tys. osób zamieszkałych na terenach wzdłuż rzeki przeniesiono do szkół i ośrodków miejskich. Kolejne 25 tys. osób ewakuowano z miast Quezon City i Caloocan w aglomeracji Manili. W Caloocan zaginęli starsza kobieta i jej kierowca, porwani przez nurt podczas próby przejechania przez most. Służby odnalazły ich samochód, nadal trwa akcja poszukiwawcza.