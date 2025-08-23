Pogoda na jutro. Noc zapowiada się chłodna z deszczem. W niedzielę 24.08 także możemy spodziewać się opadów, lokalnie mogą być one intensywne. Pojawi się też szansa na słońce. Temperatura nie przekroczy 20 stopni.

Zachmurzenie w nocy będzie przechodzić od małego i umiarkowanego na zachodzie do dużego z przelotnymi opadami deszczu na wschodzie (rzędu 5-15 litrów na metr kwadratowy) oraz początkowo także w centrum kraju (1-5 l/mkw.). Temperatura minimalna wyniesie od 6-7 st. C na zachodzie do 7-8 st. C na wschodzie i w centrum. Wiatr okaże się umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.

Pogoda na jutro - niedziela 24.08

W niedzielę zachmurzenie okaże się od małego i umiarkowanego na południowym zachodzie Polski do dużego i całkowitego z przelotnymi opadami deszczu na północy i wschodzie kraju (1-5 l/mkw., a lokalnie do 20 l/mkw.). Na Suwalszczyźnie możliwe są pojedyncze burze. Na termometrach zobaczymy od 15-16 st. C na Suwalszczyźnie, przez 18-19 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany, w porywach dość silny (rozpędzi się na ogół 40-60 kilometrów na godzinę, a nad morzem do 70 km/h).

Warunki biometeo w niedzielę

Wilgotność powietrza okaże się w niedzielę największa na krańcach północno-wschodnich. Będzie zmniejszać się w kierunku południowo-zachodnim. W całym kraju odczujemy chłód, a warunki biometeo wpłyną przeważnie niekorzystnie na nasze samopoczucie.

Pogoda na noc - Warszawa

Zachmurzenie w nocy w Warszawie okaże się duże ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Temperatura spadnie do 9-10 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 997 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Zachmurzenie w niedzielę w Warszawie okaże się zmienne ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Temperatura wzrośnie do 18-19 st. C. Wiatr okaże się dość silny, porywisty, północno-zachodni i zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zachmurzenie w nocy w Gdyni, Gdańsku i Sopocie okaże się duże ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Temperatura spadnie do 9-10 st. C. Powieje umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1010 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zachmurzenie w niedzielę w Gdyni, Sopocie i Gdańsku okaże się zmienne ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Temperatura wzrośnie do 17-18 st. C. Powieje dość silny, porywisty, północno-zachodni i zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu czeka nas zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, padać nie będzie. Temperatura spadnie do 7-8 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1004 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Poznań

Zachmurzenie w niedzielę w Poznaniu okaże się zmienne, opady nie są prognozowane. Temperatura wzrośnie do 19-20 st. C. Nadciągnie dość silny, porywisty, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu będzie pogodnie, bez opadów. Temperatura spadnie do 7-8 st. C. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1002 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Wrocław

W niedzielę zachmurzenie okaże się zmienne, padać nie powinno. Temperatura wzrośnie do 19-20 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, porywisty, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Kraków

Zachmurzenie nocą w Krakowie okaże się duże ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Temperatura spadnie do 8-9 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 998 hPa i będzie wzrastać.

W niedzielę zachmurzenie będzie duże z rozpogodzeniami, padać nie powinno. Temperatura wzrośnie do 17-18 st. C. Wiatr okaże się dość silny, porywisty, północno-zachodni i zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie się wahać.

