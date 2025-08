Pogoda na dziś, czyli poniedziałek 4.08. Początek tygodnia zapowiada się dużo spokojniej. Miejscami mogą pojawić się opady deszczu, jednak nie będą one zbyt duże. Termometry pokażą do 24 stopni Celsjusza.

Zapowiada się dzień z zachmurzeniem kłębiastym, umiarkowanym i dużym. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Jedynie w pasie od Warmii i Mazur, przez Mazowsze, Kielecczyznę, po Małopolskę na ogół będzie bez opadów. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 21 stopni Celsjusza w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, przez 22 st. C w centrum kraju, do 24 st. C miejscami w Małopolsce i na Podlasiu. Powieje zachodni umiarkowany, a okresami dość silny wiatr.