Czwartek będzie bardzo gorący w całym kraju. Termometry wskażą od 30 do 33 stopni Celsjusza. Przydadzą się okulary przeciwsłoneczne.

Czwartek przyniesie słoneczną aurę, bez opadów deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 30 st. C na Suwalszczyźnie do 33 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni.