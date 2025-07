W czwartek niebo nad Polską spowiją chmury. W większości kraju popada do 5-10 litrów na metr kwadratowy, ale na Pomorzu, w centrum i na południu miejscami zagrzmi i popada solidniej - do 30 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18-19 stopni Celsjusza na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu do 22 st. C w centrum kraju i miejscami na północy. Wiatr z północnego zachodu będzie na ogół umiarkowany, ale w burzach silny.