Uwaga na burze i ulewy. W mocy pomarańczowe alarmy

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - silny deszcz z burzami

W tych rejonach prognozuje się burze przechodzące w jednostajne opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Suma opadów deszczu wyniesie od 40 do 60 l/mkw., lokalnie do 90 l/mkw. Porywy wiatru w burzach osiągną prędkość do 90 km/h. Miejscami spadnie grad.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny deszcz z burzami

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami wyniesie od 20 l/mkw do 35 l/mkw. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h. Może miejscami spaść grad.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - burze

W wymienionych powiatach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 do 305 l/mkw. oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie możliwy jest grad.

W województwach wielkopolskim i łódzkim alarmy przestaną obowiązywać o godzinie 8 we wtorek, w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim ostrzeżenia są ważne do godziny 15 tub 20 we wtorek. W województwie lubuski alarmy obowiązują do godziny 19.