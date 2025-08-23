Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed burzami i silnym wiatrem. Miejscami porywy mogą sięgać 70 kilometrów na godzinę. Sprawdź, gdzie aura będzie groźna.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim , poza powiatami południowymi;

pomorskim, w powiatach: słupskim, , w powiatach: słupskim, Słupsk , bytowskim.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu o sumie od 15 do 20 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Alarmy ważne będą w godzinach 11-20 w sobotę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Alarmy przed silnym wiatrem wydano na terenie województw:

pomorskiego , w powiatach chojnickim i człuchowskim;

zachodniopomorskiego , w powiatach: wałeckim, choszczeńskim, myśliborskim, pyrzyckim, gryfińskim;

lubuskiego ;

wielkopolskiego ;

dolnośląskiego ;

łódzkiego , w powiatach północnych i północno-zachodnich;

kujawsko-pomorskiego , poza powiatami północno-wschodnimi;

mazowieckiego, w powiatach: sierpeckim, płockim, Płock, gostynińskim, sochaczewskim.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, z północnego zachodu. Ostrzeżenia ważne będą w godzinach 14-20 w sobotę.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Autorka/Autor:anw

Źródło: IMGW