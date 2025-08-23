Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed burzami i silnym wiatrem. Miejscami porywy mogą sięgać 70 kilometrów na godzinę. Sprawdź, gdzie aura będzie groźna.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w województwach:
- zachodniopomorskim, poza powiatami południowymi;
- pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, bytowskim.
Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu o sumie od 15 do 20 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Alarmy ważne będą w godzinach 11-20 w sobotę.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr
Alarmy przed silnym wiatrem wydano na terenie województw:
- pomorskiego, w powiatach chojnickim i człuchowskim;
- zachodniopomorskiego, w powiatach: wałeckim, choszczeńskim, myśliborskim, pyrzyckim, gryfińskim;
- lubuskiego;
- wielkopolskiego;
- dolnośląskiego;
- łódzkiego, w powiatach północnych i północno-zachodnich;
- kujawsko-pomorskiego, poza powiatami północno-wschodnimi;
- mazowieckiego, w powiatach: sierpeckim, płockim, Płock, gostynińskim, sochaczewskim.
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, z północnego zachodu. Ostrzeżenia ważne będą w godzinach 14-20 w sobotę.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
