Zorza polarna rozświetliła niebo na północy kraju

W 2024 roku na świecie doszło do ponad 150 zjawisk pogodowych o niespotykanej wcześniej skali - wynika z raportu opublikowanego przez Światową Organizację Meteorologiczną. Fale upałów, powodzie i cyklony tropikalne bezpośrednio przyczyniły się do śmierci 1700 osób i zabrały dach nad głową ponad 800 tysiącom ludzi. To rekordowa wartość, ale naukowcy obawiają się, że w kolejnych latach będzie ona rosnąć.