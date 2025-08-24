Tatry się zabieliły, temperatura spadła poniżej zera

W nocy z soboty na niedzielę na termometrach w Polsce pojawiły się bardzo niskie wartości. Najzimniej było w południowej części kraju oraz w górach. W Tatrach krajobrazy lekko się zabieliły.

Za sprawą skandynawskiego niżu Severin nad Polskę napływa powietrze pochodzenia arktycznego. Chłodne i wilgotne masy przyniosły ze sobą odczuwalny spadek temperatury. W niedzielę o godzinie 6 najcieplej było na stacji synoptycznej w Ustce, gdzie termometry pokazały 16 stopni Celsjusza, zaś najzimniej - w Jeleniej Górze (2,4 st. C).

Lokalnie na minusie

Jak wyjaśnił synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, według wstępnych danych IMGW na niektórych stacjach górskich termometry pokazały w nocy wartości poniżej zera. Na Kasprowym Wierchu temperatura spadła w nocy do -2,5 st. C. W Litworowym Kotle, największym tatrzańskim mrozowisku, zmierzono -2 st. C. Taka sama wartość pojawiła się na termometrach na Hali Izerskiej w Sudetach.

- Tatry są zakryte chmurami - przekazał synoptyk, dodając, że przy bezchmurnym niebie wartości zapewne byłyby jeszcze niższe, na przykład na mrozowisku w Litworowym Kotle.

W niedzielę o poranku w niektórych miejscach w Tatrach krajobraz był lekko biały. Odrobina szronu pojawiła się na przykład w Dolinie Pięciu Stawów Polskich czy na Hali Gąsienicowej.

Dolina Pięciu Stawów Polskich w niedzielę o poranku pogoda.topr.pl

Autorka/Autor:ast

Źródło: TOPR, tvnmeteo.pl