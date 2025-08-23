Zabielone trawniki i dachy na północy Polski

W sobotę pogoda była dynamiczna. Nad Polską przechodziły burze, którym towarzyszyły opady deszczu i silny wiatr. Na Pomorzu Zachodnim odnotowano opady gradu. Miejscami było go dość dużo, co sprawiło, że krajobraz zrobił się biały. Widać to na zdjęciach i nagraniach.
Na północy Polski, nad samym Bałtykiem, znowu pojawiły się korzystne warunki do tworzenia się trąb wodnych. Zaobserwowano je między innymi w Międzyzdrojach, a także w Ustce.
Burze w Polsce. Na Pomorzu Zachodnim krajobraz się zabielił
Wyładowaniom atmosferycznym towarzyszyły opady gradu. Jak widać na zdjęciu udostępnionym przez Sieć Obserwatorów Burz, w miejscowości Niechorze na Pomorzu Zachodnim krajobraz przysypała cienka warstwa drobnych gradzin. Pokryte nimi zostały trawnik oraz stoły stojące w ogrodzie. W oddali widać też zabielony dach.
W miejscowościach Pustkowo i Bobolin także odnotowano opady gradu. Nagrania zjawiska otrzymaliśmy na Kontakt24.
Źródło: tvnmeteo.pl, Kontakt24
Źródło zdjęcia głównego: Użytkowniczka Sieci Obserwatorów Burz Anka