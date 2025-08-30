Alert RCB. "Słuchaj poleceń służb"

Alert RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w sobotę alert RCB w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami i burzami. Otrzymali go odbiorcy sieci komórkowych w kilku województwach.

Alert RCB. Intensywne opady deszczu i burze

"Uwaga! Dziś i jutro (30/31.08) prognozowane intensywne opady deszczu i burze. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb" - takiego SMS-a otrzymali odbiorcy przebywający w części województw

śląskiego , w powiatach: bielskim, , w powiatach: bielskim, Bielsko-Biała , cieszyńskim, żywieckim;

małopolskiego, w powiatach: nowotarskim, oświęcimskim, suskim, tatrzańskim, wadowickim.

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę.

Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze.

Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Autorka/Autor:kp

Źródło: RCB