Wypróżniają się w locie - i to co kilka minut. Ten nawyk może mieć istotny wpływ na ocean

Japońscy naukowcy zaobserwowali, że burzyki kreskowane wypróżniają się prawie wyłącznie podczas lotu, a nie kiedy unoszą się na wodzie. Co istotne - robią to bardzo często, bo co 4-10 minut.

Zespół japońskich badaczy nie planował analizować tego, jak burzyki kreskowane się wypróżniają.

- Mieliśmy obserwować to, w jaki sposób ptaki wzbijają się w powietrze, znajdując się na powierzchni morza - powiedział Leo Uesaka z Uniwerystetu Tokijskiego, główny autor badania opublikowanego w poniedziałek na łamach czasopisma "Current Biology". - Oglądając nagrania byłem zaskoczony tym, że ptaki te bardzo często się wypróżniają. Na początku uznałem to za zabawne, ale okazało się, że może to być ważne dla morskiego ekosystemu - dodał.

Wypróżniają się w czasie lotu, a nie w wodzie

Jak wyglądały badania? Naukowcy przymocowali do 15 burzyków miniaturowe kamery. Uesaka przeanalizował prawie 200 nagrań, dzięki którym odkrył, że ptaki te prawie zawsze wypróżniały się podczas lotu, a często następowało to tuż po starcie. Czasami burzyki startowały wyłącznie w celu załatwienia potrzeby fizjologicznej i wracały do wody w ciągu minuty.

Naukowcy podejrzewają, że ten nawyk może chronić burzyki kreskowane przed zabrudzeniem piór odchodami, pomagać im uniknąć przyciągania drapieżników lub po prostu ułatwiać wypróżnianie się w porównaniu z pozycją unoszącą się na wodzie.

Eksperci zaobserwowali też, że podczas lotu ptaki wypróżniały się co 4-10 minut. Zespół oszacował, że wydalają one 30 gramów guano na godzinę, co stanowi około pięć procent ich masy ciała. - Nie wiemy, dlaczego utrzymują ten rytm wydalania, ale musi być ku temu jakiś powód - mówił Uesaka. Aby to sprawdzić, planuje on wykorzystać kamery lub czujniki temperatury o dłuższej żywotności baterii oraz GPS, co pozwoli sporządzić mapę miejsc, w których ptaki morskie wydalają. Uesaka ma nadzieję, że przyszłe badania dostarczą dalszych informacji na temat roli odchodów ptaków morskich w ekologii morskiej.

Odchody użyźniają wodę

Wiadomo, że odchody ptaków morskich - dzięki wysokiej zawartości azotu i fosforu - użyźniają glebę i wody przybrzeżne. Wiedza na temat tego, jak wpływają na sam ocean, gdzie ptaki morskie spędzają większość życia, jest natomiast znikoma. Zdaniem japońskich badaczy odchody burzyków mogą nawozić ocean, dostarczając składników odżywczych planktonowi i innym organizmom morskim.

Burzyk kreskowany (Calonectris leucomelas) należy do rodziny burzykowatych. Ptak ten występuje między innymi na terenie Japonii i na Półwyspie Koreańskim. Rozpiętość jego skrzydeł wynosi średnio 122 centymetrów.

Calonectris leucomelas BirdMoreBo/AdobeStock

Autorka/Autor:Anna Bruszewska

Źródło: phys.org, Current Biology