Prowadzili wykopaliska. "Zobaczyliśmy twarz patrzącą na nas"

Podczas wykopalisk na Orkadach, wyspach należących do Szkocji, studentka archeologii znalazła dziwną kamienną głowę. Artefakt rzuca więcej światła na historię osadnictwa wikingów na archipelagu.

Wykopaliska na stanowisku archeologicznym Skaill Farm na wyspie Rousay, należącej do Orkadów, prowadzone są od dekady. Farma funkcjonowała w XVIII i XIX wieku, ale naukowcy uważają, że jej historia sięga czasów wikingów. Sądzą, że w XII wieku była domem dla klanu Sigurda z Westness.

Misterna rzeźba głowy

Niedawno Katie Joss, studentka archeologii na University of the Highlands and Islands w Inverness dokonała w Skaill Farm ciekawego odkrycia.

- Wyjmowaliśmy płytę, gdy w naszym kierunku potoczyła się głowa. Kiedy ją odwróciliśmy, zobaczyliśmy twarz patrzącą na nas - powiedziała Joss w rozmowie z BBC News. - To było naprawdę ekscytujące - dodała.

Okazało się, że to misternie rzeźbiona głowa z czerwonego piaskowa. Ma złamany nos, zamknięte oczy i pofalowane włosy.

Osadnictwo wikingów na Orkadach

To nie pierwsze znalezisko związane z wikingami dokonane w Skaill Farm. Sześć lat temu archeolodzy znaleźli tu pozostałości nordyckiej pijalni. Budynek z kamiennymi ścianami o szerokości metra i kamiennymi ławami był prawdopodobnie "miejscem o wysokim statusie" - napisał w oświadczeniu Instytut Archeologii University of the Highlands and Islands w Inverness.

Sarah Jane Gibbon, archeolożka ze wspomnianego instytutu i współkierowniczka wykopalisk przyznała, że była zaskoczoną misternością rzeźby.

- To naprawdę niezwykle, nigdy wcześniej nie znaleźliśmy niczego podobnego w Skaill. Nie wiemy, jak głowa znalazła się w zasypie tego budynku - powiedziała.

Rzeźba twarzy znaleziona na wyspie Rousay w archipelagu Orkadów 2025 Cable News Network All Rights Reserved/UHI Archaeology Institute

Powiązania między wikińskimi klanami

Nowe odkrycie pomoże badaczom dowiedzieć się jeszcze więcej o wikińskiej historii Orkadów. Gibbon powiedziała, że głowa przypomina inną, pochodzącą z XII-wiecznej katedry św. Magnusa w Kirkwall, największym mieście na Orkadach.

- Sigurd przyjaźnił się z hrabią Rognvaldem, który zbudował katedrę św. Magnusa - wyjaśnił Dan Lee, współkierownik wykopalisk, również pracujący w Instytucie Archeologii University of the Highlands and Islands w Inverness. - Myślimy, że stoimy w hali, którą Sigurd zbudował i w której mieszkał, a która następnie stała się późnośredniowiecznym gospodarstwem rolnym.. Uważamy, że była to prawdziwa siedziba władzy w tamtym okresie - dodał.

Osadnictwo na Orkadach sięga jednak znacznie dalej niż czasy wikingów. Ze względu na bogactwo odkryć archeologicznych Rousay jest nazywane "Egiptem Północy". W 1999 roku na wyspach znaleziono cztery zabytki liczące sobie około 5000 lat, które zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

