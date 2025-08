Ognisty wir w Portugalii. Nagranie

Strażacy walczą w poniedziałek z ponad setką pożarów lasów i łąk. Portugalska obrona cywilna przekazała, że najtrudniejsza sytuacja występuje w dystrykcie Vila Real na północy kraju, gdzie walkę z żywiołem utrudniają wysoka temperatura i silny wiatr. W niedzielę wieczorem rozpoczęła się ewakuacja mieszkańców kilku wsi w rejonie Vila Real, w tym jednego z domów spokojnej starości. Zdaniem burmistrza gminy Vila Real - Alexandra Favaiosa - trzy dużych rozmiarów pożary lasów i nieużytków rolnych w rejonie tego miasta to efekt prawdopodobnego podłożenia ognia. Działanie domniemanych podpalaczy burmistrz określił mianem "ataku na portugalskie terytorium". Tymczasem, jak przekazała policja, co najmniej pięć ognisk żywiołu w dystrykcie Santarem, w środkowej Portugalii, powstało przez lekkomyślność samorządowców z gminy Marinhais, którzy w nocy z soboty na niedzielę zorganizowali pokaz fajerwerków. W wyniku ich odpalenia doszło do zaprószenia ognia w pobliskich lasach.