Copernicus: 2020 najcieplejszym rokiem w historii Europy

Taki był rok 2020 w pogodzie - 31-12-2020 Huragan za huraganem, pożar za pożarem, kolejne rekordy temperatury. Rok 2020 obfitował w ciekawe, ale i gwałtowne, a nawet niebezpieczne zjawiska pogodowe. Czym szczególnie zaskoczyła nas, zaniepokoiła lub przestraszyła aura w minionym roku? Oto subiektywne zestawienie przygotowane przez redakcję tvnmeteo.pl. czytaj dalej

Po wyjątkowo ciepłej zimie i jesieni, europejski kontynent doświadczył najgorętszego roku w historii pomiarów. Był nim rok 2020. Średnia temperatura w Europie była o 1,6 stopnia Celsjusza powyżej średniej z lat 1981-2010.

Rejon Arktyki i Syberii zmagał się z upałami, odnotowano tam najwyższe odchylenie od średniej z lat 1981-2010, czyli około 6 st. C. Badacze odnotowali też, że stężenie dwutlenku węgla, jednego z gazów cieplarniach który ma wpływ na zmianę klimatu, znacznie wzrosło. Naukowcy twierdzą, że te dane podkreślają potrzebę ograniczenia emisji gazów cieplarnianych przez kraje i korporacje wystarczająco szybko, aby osiągnąć cele porozumienia paryskiego z 2015 r. i uniknąć katastrofalnych zmian klimatycznych.

- Niezwykłe wydarzenia klimatyczne w 2020 roku oraz dane z Copernicus Climate Change Service pokazują nam, że nie mamy czasu do stracenia - powiedział Matthias Petschke, dyrektor ds. przestrzeni kosmicznej w Komisji Europejskiej, ramienia wykonawczego UE.

Rekordowo ciepły rok

Pod względem globalnym 2020 uplasował się na równi z rokiem 2016 jako najcieplejszy rok w historii pomiarów. W 2020 r. średnia globalna temperatura na świecie była o 0,6 st. C wyższa od średniej wieloletniej z lat 1981-2010 oraz o 1,25 st. C wyższa niż w czasach przedindustrialnych (1850-1900) - podał Copernicus. Dodatkowo ostatnie sześć lat było też najgorętszymi w historii pomiarów, a lata 2011-2020 są uznawane za najgorętszą dekadę.

- Rok 2020 wyróżnia się wyjątkowym ciepłem w Arktyce i rekordową liczbą burz tropikalnych na północnym Atlantyku. Nic dziwnego, że ostatnia dekada była najcieplejsza w historii i jest kolejnym przypomnieniem, jak pilna jest potrzeba ambitnych redukcji emisji, aby zapobiec niekorzystnym wpływom klimatycznym w przyszłości - powiedział Carlo Buontempo, dyrektor Copernicus Climate Change Service (C3S).

Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej średnia roczna temperatura powietrza w Polsce w 2020 roku wynosiła 9,9 st. C i była o 1,6 st. C wyższa od normy dla okresu 1981-2010. Rok ten sklasyfikowano jako ekstremalnie ciepły. Był on o 0,2 st. C chłodniejszy od najcieplejszego w historii pomiarów instrumentalnych roku 2019.

Anomalie temperatury powietrza w 2020 roku (Copernicus Climate Change Service/ECMWF)

Stężenie dwutlenku węgla w latach 2003-2020 (University of Bremen for Copernicus Climate Change Service and Copernicus Atmosphere Monitoring Service/ECMWF)

Czym jest program C3S?

Copernicus Climate Change Service (C3S), to program realizowany przez Europejskie Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogodowych na zlecenie Komisji Europejskiej. Jego celem jest ciągłe monitorowanie zmian klimatu. Co miesiąc publikowane są biuletyny klimatyczne przedstawiające zmiany obserwowane w globalnej temperaturze powietrza na powierzchni, pokrywie lodu morskiego i zmiennych hydrologicznych. Wszystkie zgłoszone ustalenia opierają się na analizach komputerowych z wykorzystaniem miliardów pomiarów z satelitów, statków, samolotów i stacji meteorologicznych na całym świecie.