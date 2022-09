Jest nowe zdjęcie Neptuna i jego pierścieni

Neptun to gazowy olbrzym charakteryzujący się słabo rozwiniętym układem pierścieni. Zostały one odkryte w latach 60. ubiegłego wieku. Na opublikowanym w środę zdjęciu widać wyraźnie pierścienie planety, spośród których części nie wykrywano od czasu, kiedy w 1989 roku Neptun był obserwowany przez sondę Voyager 2.

- Minęły trzy dekady, odkąd ostatni raz widzieliśmy te pyłowe pierścienie - powiedziała Heidi Hammel, która zajmuje się badaniem planet. Dodała, że "to pierwszy raz, kiedy zobaczyliśmy je w podczerwieni".

Zdjęcie zostało wykonane przez urządzenie NIRCam. Zakres długości fal, na jakich obserwuje on obiekty w przestrzeni kosmicznej, spowodował, że Neptun nie jest niebieski, tak jak widzimy go zazwyczaj na innych fotografiach. Gaz metanowy zawarty w atmosferze planety pochłonął światło czerwone i podczerwone do takiego stopnia, że na zdjęciu widoczne są tylko chmury znajdujące się wysoko w atmosferze. Widać je jako jasne smugi i plamy, które odbijają światło słoneczne przed tym, jak zostanie ono pochłonięte przez metan.