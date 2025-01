Kot został w samolocie. Odbył trzy podróże w ciągu doby

Rodzina z Christchurch w Nowej Zelandii 12 stycznia podróżowała z ośmioletnią kotką rasy maine coon do swojego nowego domu w australijskim Melbourne. Po wylądowaniu przez trzy godziny czekali na klatkę ze zwierzęciem, aż okazało się, że samolot rozpoczął podróż do Nowej Zelandii wraz z ich pupilką. Kotka wróciła do kraju, z którego przybyła.