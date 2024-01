Izolacjonistyczne myślenie Donalda Trumpa. "Fatalna wiadomość dla krajów jak Polska"

Myślę, że przygniatająca większość sojuszników Stanów Zjednoczonych liczy, że jednak Trump potknie się na trasie do Białego Domu i jaka by nie była obecna administracja, to mają do niej większe zaufanie - mówił w "Rozmowach na szczycie" w TVN24 GO Jacek Stawiski. Odniósł się w ten sposób do słów byłego prezydenta USA, w których ten zapowiadał między innymi, że zobowiązania USA wobec NATO będą zależały od tego, jak traktowani są Amerykanie. Stawiski zaznaczył, iż "nawet jeśli Trump nie ogłosi, że chce wyjść z NATO, to jego niechęć do Sojuszu wywoła zamęt". Marcin Wrona zwrócił jednak uwagę, że prezydent USA nie ma możliwości, żeby jednoosobowo podjąć decyzję o wyjściu z NATO. Wskazał jednak, że "nawet, gdyby już Trumpa nie było, nie startował, to jego myśl, dotycząca polityki zagranicznej, jest tą, z którą identyfikuje się nowy establishment republikanów". - W większości jest to izolacjonistyczne myślenie Donalda Trumpa pod hasłem "America First" - powiedział. Wrona podkreślił też, że głosy, namawiające do izolacjonizmu Stanów Zjednoczonych, płyną ze stron obu partii, z zupełnie innych ideologicznie powodów. Jak dodał Stawiski, "kończy się era obecności amerykańskiej w świecie". - To fatalna wiadomość dla krajów jak Polska - uznał.