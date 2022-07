Szumowska: bycie kobietą pomaga w karierze reżysera

Bycie kobietą pomaga w karierze reżysera. Teraz na pewno, zwłaszcza za granicą. To jest wręcz pewien mus. W USA czy w Anglii kobiety mają absolutne pierwszeństwo. W Polsce jeszcze nie, ale i u nas to się powoli zmienia – mówi w "Monika Olejnik. Otwarcie" Małgorzata Szumowska, reżyserka filmu "Infinite storm" z Naomi Watts w roli głównej, który pokazywany był na tegorocznym Festiwalu Filmowym w Cannes. Artystka opowiada też o niezwykłej przyjaźni z operatorem Michałem Englertem, swojej pasji do surfowowania oraz dlaczego woli pracować w Europie, a nie w Hollywood.

W segmencie #MonikaKsiążkiMuzyka jeden z największych bestsellerów minionego roku w USA. To debiutancka powieść Torrey Peters "Trans i pół bejbi", czyli portret trzech kobiet, trans i cis, zmagających się z pytaniami o naturę macierzyństwa i rodziny.

Z kolei w felietonie #TalentAktywność to #Przyszłość sylwetka Trudie Styler, amerykańskiej producentki filmowej, która współpracowała z Małgorzatą Szumowską przy powstawaniu "Infinite storm", a prywatnie – żony Stinga.