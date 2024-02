Szkoła przetrwania

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mają prawo do nauki w dowolnej szkole, której zadaniem jest dostosować program i warunków nauczania. Takim uczniom powinni pomagać nauczyciele współorganizujący. To edukacja włączająca, którą niektóre szkoły prowadzą od 20 lat, ale w wielu placówkach to prawo pozostaje martwe. Z relacji rozmówców wynika, że dbałość ze strony nauczycieli i elastyczność szkoły w poszukiwaniu rozwiązań dla uczniów ze specjalnymi potrzebami nie zawsze jest regułą. Według Izabeli Hnidziuk-Machnickiej z Fundacji AleKlasa orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz IPET-y, czyli indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, często tworzone są mechanicznie na zasadzie "kopiuj, wklej".

