Odwołane loty z Brukseli do Warszawy

Na lotnisku w Brukseli PLL LOT odwołały trzy rejsy - przekazał rzecznik przewoźnika Krzysztof Moczulski. Tamtejszy port lotniczy zmaga się z efektami cyberataku. Pasażerowie posiadający bilety na odwołane loty mogą liczyć na pomoc.

Lotnisko w Brukseli zmaga się z utrudnieniami po piątkowym cyberataku na zewnętrznego dostawcę usług informatycznych.

Według danych portu, w niedzielę zaplanowanych było 257 odlotów. Aby uniknąć chaosu, linie lotnicze poproszono o wcześniejsze skasowanie połowy lotów. Ostatecznie odwołano 38 rejsów, a sześć samolotów wylądowało poza Brukselą.

PLL LOT o odwołanych lotach

Jak poinformował rzecznik prasowy LOT-u Krzysztof Moczulski, cyberatak wpłynął także na pracę polskiego przewoźnika.

W związku z cyberatakiem kilka rejsów Polskich Linii Lotniczych LOT było opóźnionych. 21 września odwołany został rejs LO-232 Bruksela-Warszawa.

22 września będą odwołane rejsy LO-238 i LO-234, obydwa rejsy Bruksela-Warszawa - przekazał Moczulski.

Dodał, że pasażerowie posiadający bilety na odwołane loty mają możliwość zmiany na inne rejsy, ewentualnie zmiany rezerwacji u innych przewoźników.

Cyberatak na europejskie lotniska

Do cyberataku doszło w piątek wieczorem i objął on nie tylko port w Brukseli, lecz także inne europejskie lotniska.

Atak wymierzony był w amerykańską firmę Collins Aerospace, która dostarcza systemy obsługujące odprawę i boarding pasażerów.

Firma potwierdziła, że prowadzi intensywne prace nad przywróceniem pełnej funkcjonalności usług, lecz na razie nie podano terminu rozwiązania problemu.

Autorka/Autor:/kris

Źródło: PAP