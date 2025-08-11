Elektrownia jądrowa przestała działać. Chodzi o meduzy
Cztery reaktory największej elektrowni jądrowej we Francji zostały wyłączone z powodu masowego napływu meduz do systemów chłodzenia - podaje państwowa spółka energetyczna EDF.
Firma przekazała, że wszystkie cztery reaktory automatycznie się zatrzymały, ponieważ w stacjach pompujących wodę do ochładzania reaktorów nagle i w dużych ilościach pojawiły się meduzy.
W niedziele pracę zawiesiły reaktory nr 2, 3 i 4, a w poniedziałek rano nr 6.
Największa elektrownia we Francji
Elektrownia znajduje się na północy Francji w miejscowości Gravelines u brzegu Morza Północnego i jest największą we Francji i w Europie Zachodniej pod względem liczby reaktorów i mocy wytwórczej.
Firma zapewniła, że przerwa w pracy reaktorów nie ma żadnych niebezpiecznych konsekwencji dla pracowników i środowiska.
EDF zapewniła, że pracuje nad bezpiecznym wznowieniem pracy reaktorów. W komunikacie dodano, że pozostałe dwa reaktory nie pracują, ponieważ są poddane pracom konserwacyjnym.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock