Minister: w ciągu kilkunastu godzin reaktor będzie działać z pełną mocą

Motyka: to nie tylko reaktor

Podał, że w ciągu kilkunastu godzin będzie można powiedzieć, że reaktor pracuje z pełną mocą i będzie pracował przez kolejne 20 lat dla dobra polskiej nauki. Wskazał, że jest to niezwykle ważne także dla medycyny. Zwrócił uwagę m.in. na rolę reaktora w produkcji radioizotopów.

- To nie tylko reaktor, to badania naukowe, badania nad fizyką materiałów. To dużo bardzo różnych dziedzin, które są ze sobą splecione w badaniach - dodała p.o. dyrektora Narodowego Centrum Badań Jądrowych prof. dr hab. Agnieszka Pollo.