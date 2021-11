SMS-y z informacją o odłączeniu prądu. Można stracić wszystkie pieniądze z konta

"Otrzymujesz SMSa z informacją, że musisz opłacić prąd, inaczej zostanie on odłączony. W wiadomości znajduje się link, który przenosi do fałszywej strony płatności. Podając dane do karty płatniczej lub dane logowania do banku, oszuści są w stanie wyczyścić twoje konto bankowe do 0. W tym wypadku wykorzystywany jest wizerunek Polskiej Grupy Energetycznej" - czytamy w komunikacie CyberRescue.