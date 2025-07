Co trzeci Polak utrzyma się maksymalnie przez miesiąc

Oszczędności posiada 83 procent Polaków. Są jednak one tak niewielkie, że co trzecia osoba utrzymałaby się dzięki nim maksymalnie przez miesiąc. Brak oszczędności zadeklarowało 17 procent Polaków. Tak wynika z badania "Skala i cele gromadzenia oszczędności przez Polaków", realizowanego na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

BIG InfoMonitor udostępnił wyniki kolejnej odsłony swojego cyklicznego badania. Wynika z niego, że aż 17 proc. dorosłych Polaków nie posiada żadnych oszczędności. W ubiegłym roku odsetek ten wynosił 18 proc., a w 2023 roku - 19 proc.

Co istotne aż 33 proc. z nas posiada oszczędności tak niewielkie, że w przypadku utraty pracy moglibyśmy przetrwać nie dłużej niż miesiąc.

Co czwarty ankietowany (26 proc.), posiada poziom oszczędności zapewniający mu możliwość utrzymania się przez ponad pół roku - wskaźnik ten jest identyczny jak w roku ubiegłym.

- Przeciętne wynagrodzenie w Polsce w czerwcu wyniosło 8 800 zł brutto, czyli około 6 330 zł netto. Mediana wynagrodzeń w gospodarce narodowej to 6 883 zł brutto, czyli 4 645 zł netto. Oznacza to, że połowa zatrudnionych osób zarabiała nie więcej niż ta kwota, a druga połowa nie mniej. Bufor bezpieczeństwa finansowego definiujemy jako krotność wynagrodzeń netto, które mamy odłożone. Najczęściej jest to wartość 6 miesięcznych wynagrodzeń netto. Gdy więc przyjmiemy medianę wynagrodzeń, to wielkość bufora wynosi około 27 870 zł. Z wyników badania wynika, że 4 na 10 Polaków ma zgromadzone oszczędności na poziomie tego bufora, czyli posiada bezpieczeństwo finansowe - wskazuje dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk BIG InfoMonitor.

Posiadanie oszczędności, a różne grupy wiekowe

Jak wynika z badania, osoby poniżej 25 roku życia rzadko posiadają oszczędności, co nie dziwi biorąc pod uwagę fakt, że często nie posiadają stałego źródła dochodów i są wspierane przez rodziców. W wyższych grupach wiekowych różnice są, ale jak wskazano - minimalne. To przedział od 80 do 87 proc.

"Zauważalny jest wzrost odsetka osób, których oszczędności pozwalają utrzymać się dłużej niż rok – od 8 proc. w najmłodszej grupie wiekowej, do 19 proc. wśród osób 65+. W tych samych grupach, odsetek osób, których oszczędności wystarczą na nie więcej jak miesiąc, spada z 26 proc. w grupie najmłodszej do 10 proc. wśród seniorów" - podaje BIG InfoMonitor.

Powyżej 5 tysięcy? Tyle ma zachomikowane co czwarty Polak

Według badania BIG InfoMonitor, rezerwę finansową do 5 tys. zł posiada w sumie 28 proc. Polaków. Największa grupa zgromadziła oszczędności w przedziale od dziesięciu do trzydziestu tysięcy złotych (18 proc.). Więcej niż sto tysięcy złotych zgromadziło 15 proc. Polaków.

"W porównaniu do 2023 i 2024 roku, poziom oszczędności Polaków nieco wzrósł. Wskaźnik osób posiadających oszczędności nieprzekraczające pięciu tysięcy złotych spadł z poziomu 39 proc. w 2023 roku, przez 32 proc. w roku 2024, do poziomu 28 proc. obecnie. Jednocześnie wskaźnik osób posiadających ponad 50 tysięcy złotych wynosił 22 proc. w roku 2023, 24 proc. w roku 2024, a obecnie osiągnął poziom 28 proc." - czytamy w raporcie.

Oszczędności na pokrycie bieżących potrzeb

- Polacy coraz częściej odczuwają presję związaną z finansami osobistymi. Z jednej strony, obserwuje się wzrost oszczędności, czemu sprzyjają rosnące wynagrodzenia i spadek inflacji. Świadczy to również o większej dbałości o przyszłość finansową. Z drugiej strony, wysoki poziom zadłużenia, szczególnie w kontekście wysokich kosztów życia, stanowi poważny problem dla wielu gospodarstw domowych. W ostatnim półroczu 1/3 Polaków musiała wydawać oszczędności na podstawowe potrzeby. W efekcie, wielu Polaków musi balansować między koniecznością oszczędzania, a spłatą zobowiązań finansowych - podkreśla dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk BIG InfoMonitor.

Według danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie BIK, od maja ubiegłego roku liczba niesolidnych płatników zmniejszyła się o 116 226 osób, a kwota zaległego zadłużenia spadła o ponad 194 mln zł. Jednak wciąż około 2,5 mln Polaków zadłużonych jest na sumę 86,5 mld zł.

- A to oznacza, że średnio na konsumenta przypada 34 644 zł zaległych zobowiązań, co dla osób z niższymi oszczędnościami, które chciałby je wykorzystać na spłatę długów, może to być nie do udźwignięcia. Należy też pamiętać, że spadek oszczędności wykorzystywanych w tym celu, może prowadzić do problemów w razie nagłych potrzeb finansowych i dalszego nakręcania się spirali zadłużenia. Miejmy nadzieję, że w najbliższej perspektywie poziom oszczędności Polaków będzie rósł, a liczba osób z problemami finansowymi w naszych bazach będzie dalej spadać - zaznacza dr hab. Waldemar Rogowski.

Autorka/Autor:jw/ToL

Źródło: tvn24.pl