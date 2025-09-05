Wyniki Lotto. To 12. takie losowanie z rzędu

W czwartkowym losowaniu Lotto nie padła główna wygrana. Kumulacja rośnie do 28 milionów złotych. Oto wyniki losowania Lotto i Lotto Plus z 4 września 2025 roku.

W czwartek, 4 września w losowaniu Lotto padły następujące liczby: 2, 15, 27, 30, 37 i 47. Takiego zestawu nie skreślił żaden z graczy, zatem w najbliższym losowaniu można będzie wygrać 28 mln zł.

Wyniki losowania Lotto

To 12. losowanie Lotto z rzędu, w którym nie padła główna wygrana. Ostatni raz szóstka została wylosowana prawie miesiąc temu - 7 sierpnia 2025 - gdy zwycięski zakład dał wygraną w wysokości 6 mln zł.

Podczas czwartkowego losowania padły 72 piątki - każda o wartości 6935,30 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Wyniki losowania Lotto Plus

Z kolei w Lotto Plus wylosowano następujący zestaw liczb: 1, 4, 16, 22, 27 i 31. Tu również nikomu nie udało się trafić szóstki. Padły natomiast 63 piątki, za które Totalizator Sportowy wypłaci graczom po 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 6 września, o godzinie 22:00.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Autorka/Autor:BC/kris

Źródło: tvn24.pl