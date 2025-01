Euro najtańsze od pięciu lat

Przed południem w środę, 22 stycznia, euro spadło poniżej poziomu 4,24 złotego. Oznacza to, że kurs euro znalazł się na najniższym poziomie od pięciu lat. Jak wskazali analitycy, została przełamana pewna symboliczna bariera.

Euro najtańsze od 5 lat

Co więcej, obecne notowania euro do złotego to najlepszy wynik dla naszej waluty od pięciu lat - ostatni raz euro było tak tanie na początku 2020 roku.