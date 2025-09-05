To oszustwo się nasila. Policja ostrzega turystów

Oszustwo "na bransoletkę" nasila się w stolicy Włoch. Rzymska policja ostrzega turystów, że do wyłudzeń dochodzi w okolicach najpopularniejszych atrakcji Wiecznego Miasta. Służby apelują, aby nie przyjmować żadnych, rzekomo bezpłatnych upominków od nieznajomych.

Ten proceder kwitnie w stolicy Włoch od lat, ale w ostatnim czasie znów nasilił się, a jego konsekwencje ponoszą tysiące turystów, zwłaszcza zagranicznych, nieświadomych tego, że wpadają w zastawioną na nich pułapkę.

Oszustwo "na bransoletkę" w Rzymie się nasila

Ostrzeżenie rozpowszechnił rzymski dziennik "Il Messaggero", wyjaśniając, że wszystko zaczyna się od pozornie przyjaznego nawiązania kontaktu z turystami.

Podchodząca do nich osoba mówi po angielsku, obsypując komplementami i życząc miłego pobytu w stolicy Włoch. Następnie wręcza prostą plecioną bransoletkę, mówiąc, że to prezent. Wiele osób nadaje się nabrać na ten rzekomo przyjazny gest i przyjmuje podarunek.

Czasem zdarza się, że sznureczek z koralikami zawiązany zostaje na nadgarstku turysty, zanim zdąży się zorientować lub zaprotestować.

To w tym momencie zaczynają się problemy - ostrzegają służby porządkowe. Ofiarodawcy natychmiast zaczynają coraz bardziej stanowczo domagać się pieniędzy, a niekiedy stają się agresywni, biegną za turystami i im grożą.

Oszuści przy najpopularniejszych atrakcjach Rzymu

Takie sceny często można zobaczyć blisko Koloseum, gdzie gromadzą się tłumy ludzi z całego świata. Oszuści czyhają też na turystach w okolicach Placu Weneckiego, Fontanny di Trevi czy Watykanu.

Rzymska policja i straż miejska radzą, by nigdy nie przyjmować niczego od nieznajomych i ignorować natarczywe próby nawiązania kontaktu oraz zachować dystans wobec takich osób.

W przypadku gróźb i innych agresywnych zachowań należy zwrócić się do funkcjonariuszy policji i służb porządkowych obecnych w miejscach atrakcyjnych turystycznie - podkreślono.

Autorka/Autor:BC/kris

Źródło: PAP