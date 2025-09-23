Popularne linie lotnicze wprowadzają zakaz

Korzystanie z jakichkolwiek powerbanków na pokładzie samolotów Emirates będzie zabronione od 1 października 2025 roku. Pasażerowie podróżujący tymi liniami nadal będą mogli mieć na pokładzie jeden powerbank, ale trzeba spełnić kilka warunków.

Przewoźnik poinformował, że po przeprowadzeniu kompleksowej analizy bezpieczeństwa, podjął "zdecydowane i proaktywne działania" w celu ograniczenia ryzyka związanego z powerbankami na pokładzie.

"W ostatnich latach odnotowano znaczny wzrost liczby klientów korzystających z powerbanków, co przełożyło się na wzrost liczby incydentów związanych z bateriami litowymi na pokładzie samolotów w całej branży lotniczej" - czytamy w komunikacie.

Jak tłumaczą linie, baterie w powerbankach zawierają jony litu zawieszone w roztworze elektrolitu. Jony przepływają przez elektrolit, przemieszczając się tam i z powrotem między dwiema elektrodami podczas ładowania i rozładowywania akumulatora.

"Przeładowanie lub uszkodzenie akumulatora może doprowadzić do 'ucieczki termicznej'. To samonapędzający się proces, w którym wytwarzanie ciepła w ogniwie przekracza jego zdolność do rozpraszania ciepła, co prowadzi do szybkiego i niekontrolowanego wzrostu temperatury. Może to prowadzić do niebezpiecznych konsekwencji, takich jak pożar, wybuchy i uwolnienie toksycznych gazów" - napisano.

"Większość telefonów i zaawansowanych urządzeń zasilanych bateriami litowymi posiada wewnętrzny system podtrzymujący, który powoli dodaje prąd do akumulatora, aby zapobiec przeładowaniu, ale wiele podstawowych powerbanków może nie mieć tego zabezpieczenia, co zwiększa ryzyko" - dodano.

Zasady Emirates

Pasażerowie mogą mieć ze sobą jeden powerbank o maksymalnej pojemności 100 watogodzin (Wh), przy czym musi on mieć dobrze widoczne stosowne oznakowanie. Powerbanki można przewozić wyłącznie w bagażu podręcznym, a nie w bagażu rejestrowanym. Na pokładzie samolotu powerbanków nie można umieszczać w skrytce nad głową, muszą być bezpiecznie umieszczone w kieszeni fotela lub pod fotelem przed pasażerem, by można było uzyskać do nich szybki dostęp, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa.

O nowych przepisach przypomniało również Lotnisko Chopina w Warszawie.

"Pasażerowie Emirates będą mogli przewozić wyłącznie jeden powerbank o pojemności poniżej 100 Wh z wyraźnie zaznaczoną informacją o pojemności i są zobowiązani do przechowywania go w kieszeni fotela lub w torbie pod siedzeniem (zakaz umieszczania ich w bagażu wkładanym do schowka na bagaż znajdującego się nad głowami pasażerów). W trakcie lotu nie można wykorzystywać powerbanku do ładowania urządzeń elektrycznych, ani też ładować samego powerbanku z sieci samolotu" - napisał port w mediach społecznościowych.

Lotnisko Chopina przypomniało także, że przewóz powerbanków jest niezmiennie niedozwolony w bagażu rejestrowanym niezależnie od przewoźnika. Przed podróżą należy zawsze sprawdzić wytyczne linii lotniczej dotyczące przewozu i korzystania z powerbanków.

O Emirates

Emirates to jeden z dwóch narodowych przewoźników Zjednoczonych Emiratów Arabskich (drugim jest Etihad Airways). Linie lotnicze z siedzibą w Dubaju są spółką zależną The Emirates Group, należącej do rządowej Dubai Investment Corporation of Dubai.

To największe linie lotnicze na Bliskim Wschodzie, operują w ponad 150 miastach w 80 krajach na sześciu kontynentach, wykorzystując flotę liczącą blisko 250 samolotów. Emirates działa również w Polsce, oferując bezpośrednie loty z Lotniska Chopina w Warszawie do Dubaju.

Autorka/Autor:/ToL

Źródło: tvn24.pl