Media: służby zażądały od giganta dostępu do danych użytkowników  

Nakaz brytyjskich służb

Nakaz wydany w styczniu zobowiązuje firmę do udostępniania danych na żądanie brytyjskich służb, co – według "Washington Post" – jest bezprecedensowym działaniem w świecie demokratycznym. Dotychczas tego rodzaju nakazy dotyczyły wyłącznie danych pojedynczych osób lub grup.

Rozmówcy gazety stwierdzili, że zamiast łamać obietnice dotyczące bezpieczeństwa danych użytkowników, Apple najprawdopodobniej zdecyduje się na wycofanie możliwości szyfrowanego przechowywania danych w Wielkiej Brytanii. Firma ma prawo odwołać się do sądu oraz instytucji nadzoru technologicznego, jednak do czasu rozpatrzenia sprawy będzie zmuszona do udostępniania danych brytyjskim służbom – zauważył "WP". Rzecznik Apple odmówił komentarza. Do sprawy nie odniósł się też rzecznik brytyjskiego resortu spraw wewnętrznych. - Nie komentujemy spraw operacyjnych, także nie potwierdzamy i nie zaprzeczamy istnieniu takich zakazów - powiedział w czwartek "WP".