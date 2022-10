- Poniedziałek na krajowym rynku walutowym przebiega spokojnie, co jest zgodne z naszymi oczekiwaniami. Zaskakujące jest jednak to, że przez ostatnie trzy tygodnie kurs EUR /PLN notuje coraz niższe poziomy i w poniedziałek atakuje okolicach 4,7070 - powiedział PAP Biznes Mateusz Sutowicz, ekonomista Banku Millennium.

O godzinie 18.45 za euro trzeba było zapłacić 4,72 zł, za dolara amerykańskiego około 4,78 zł, a frank szwajcarski kosztował 4,77 zł. - Sytuacja złotego prezentuje się zaskakująco dobrze zważywszy na fakt, że średnioterminowy obraz otoczenia dla PLN nie jest pozytywny, zważywszy na to co dzieje się w polskiej gospodarce - ocenił Sutowicz.

Posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej

Zdaniem ekonomisty w najbliższym czasie oczekuje się względnej stabilizacji na krajowym długu (SPW), do momentu posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej, zaplanowanego na 9 listopada br. - Posiedzenie to obarczone jest sporym ryzykiem i otwartym pozostaje pytanie czy Rada wróci do zacieśniania polityki pieniężnej, czy też nie wróci. Od tego zależeć będą dalsze przetasowania na rynku - powiedział Sutowicz.

Sutowicz odnosząc się do wstępnych danych o inflacji w październiku, powiedział, że były one zgodne z rynkowymi oczekiwaniami i nie wpłynęły na przebieg notowań SPW. - Inflacja wchodzi na coraz wyższe poziomy w ujęciu rok do roku i naszym zdaniem do okolic połowy pierwszego kwartału 2023 będzie się ona nasilać. Otwartym pozostaje jednak pytanie czy dane te będą miały przełożenie na decyzje RPP. Poprzednie dane na przykład te o inflacji bazowej takiego przełożenia nie miały, a to utrudnia ocenę możliwego wpływu tych danych na rentowności SPW - powiedział Mateusz Sutowicz.