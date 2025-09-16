Zwrot kaucji powinien być w gotówce lub na kartę, choć operatorzy systemu mogą wprowadzić bony - wyjaśnił w komunikacie resort klimatu. Dodał, że takie rozwiązanie jest zgodne z prawem.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podkreśliło, że polskie przepisy o systemie kaucyjnym wymagają, by przy zwrocie opakowania klient otrzymywał zwrot w formie pieniężnej.

System kaucyjny od października

"Przykłady z innych krajów pokazują jednak, że operatorzy organizujący zbiórkę opakowań wprowadzają bony, które można wymienić na gotówkę. To rozwiązanie jest przede wszystkim związane z automatami" - zauważył resort.

System kaucyjny ma wejść w życie 1 października tego roku.

Zwrot w postaci bonu

Ministerstwo zwróciło uwagę, że zwrot w postaci bonu jest zgodny z polskim prawem, o ile taki bon będzie można łatwo spieniężyć.

"To oznacza, że z bonem kaucyjnym klient ma prawo udać się do kasy sklepu, do którego należy automat i zażądać wypłaty pieniędzy. Sklep musi zapewnić możliwość realizacji bonu w formie pieniężnej i nie może uzależniać wypłaty od dokonania w nim zakupów" - zaznaczyło MKiŚ.

Resort podkreślił, że ustawa o systemie kaucyjnym nie odnosi się do instytucji bonów i nie określa ich minimalnego terminu ważności. W ocenie ministerstwa powinien być on ważny co najmniej miesiąc, co znajduje uzasadnienie w przepisach o rozliczeniach między jednostką handlową a podmiotem reprezentującym.

"W tym przypadku rozliczenie, czyli zwrot przez podmiot reprezentujący wypłaconej klientowi kaucji przez jednostkę handlową, powinno nastąpić po wykorzystaniu przez niego bonu, czyli po zwrocie kwoty pieniężnej. Samo wydrukowanie bonu nie jest tożsame z wypłaceniem kaucji" - wyjaśnił resort.

Po więcej informacji MKiŚ odsyła na stronę systemu kaucyjnego: systemkaucyjny.gov.pl.

System kaucyjny w Polsce

Od 1 października duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 m kw., będą musiały odbierać puste opakowania i oddawać klientom kaucję. Natomiast mniejsze sklepy będą pobierać kaucję, ale przystąpienie do systemu odbioru opakowań w ich przypadku będzie dobrowolne.

System obejmie trzy rodzaje opakowań: butelki plastikowe do 3 litrów, metalowe puszki do 1 litra, a także – od 1 stycznia 2026 r. – szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra.

Systemem kaucyjnym nie będą więc objęte szklane butelki jednorazowego użytku i nie będzie za nie pobierana kaucja. To, czy dana butelka jest jednorazowego, czy wielorazowego użytku, ustala sam producent napoju.

Autorka/Autor:Pkarp/kris

Źródło: PAP