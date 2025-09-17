Rewolucja w uldze podatkowej. Jest projekt

Ulga mieszkaniowa, umożliwiająca niepłacenie podatku przy sprzedaży mieszkania przed upływem pięciu lat od jego zakupu, zostanie ograniczona. Projekt w tej sprawie przygotował resort finansów.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany w uldze mieszkaniowej

Przygotowana przez Ministerstwo Finansów regulacja zawiera propozycje kilkunastu zmian, w tym także zmiany w działaniu tzw. ulgi mieszkaniowej. Chodzi o zwolnienie z podatku dochodu ze sprzedaży mieszkania, które zostało nabyte w okresie krótszym niż 5 lat przed sprzedażą. Zgodnie z obecnie obowiązująca wykładnią przepisu, środki takie nie są objęte podatkiem, jeśli w ciągu 3 lat zostaną przeznaczone na cele mieszkaniowe, przy czym – jak czytamy w uzasadnieniu – "ulga ta zaczęła tracić swój pierwotny charakter".

Jak wyjaśnia MF, wpływ na to miały zachodzące zmiany gospodarcze w Polsce oraz postrzeganie nieruchomości jako inwestycji kapitałowej. Wskutek tego podatnicy nabywają coraz więcej mieszkań.

Dodatkowo - jak wskazuje resort - ukształtowane w ostatnim okresie orzecznictwo przy interpretacji pojęcia "cele mieszkaniowe" pozwala realizować własne cele mieszkaniowe jednocześnie w kilku mieszkaniach, budynkach mieszkalnych. Stąd podatnicy kupują kolejne nieruchomości mieszkalne, np. mieszkania w celach inwestycyjnych, a jednocześnie korzystają z ulgi mieszkaniowej.

Ulga mieszkaniowa i powrót do "pierwotnych założeń"

"Proponowane zmiany mają na celu powrót do pierwotnych założeń ulgi. Zmiany polegają na wyraźnym wskazaniu, że ulga mieszkaniowa ma zaspokajać własne potrzeby mieszkaniowe podatnika poprzez określone wydatki. Podatnik ponoszący określone wydatki będzie musiał spełniać dodatkowe warunki. Są one w pewnej mierze wzorowane na istniejącej w ustawie o podatku od spadków i darowizn konstrukcji ulgi mieszkaniowej" – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Wynika z niego, że zaspokajać własne potrzeby mieszkaniowe będą wydatki na nabycie nieruchomości lub praw o charakterze mieszkalnym oraz gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, pod warunkiem, że podatnik w tym samym czasie nie będzie właścicielem (współwłaścicielem) innej nieruchomości lub praw o charakterze mieszkalnym.

A jeżeli będzie, to skorzysta z ulgi, jeżeli przekaże te nieruchomości lub prawa na rzecz dzieci czy wnuków, Skarbu Państwa lub gminy.

Współwłasność a ulga mieszkaniowa

"W przypadku współwłaścicieli istotna będzie wielkość udziału we współwłasności. Nie spełni warunku korzystania z ulgi mieszkaniowej wydatek poniesiony przez podatnika posiadającego 50 proc. i więcej udziałów we współwłasności nieruchomości lub w prawie o charakterze mieszkalnym. W przypadku małżonków projekt zakłada, że udziały we współwłasności małżeńskiej są równe. Z tym, że małżonkowie przy ocenie warunków do realizacji ulgi mieszkaniowej będą mogli nie wliczać jednej nieruchomości albo jednego prawa o charakterze mieszkalnym objętej/objętego wspólnością majątkową małżeńską. Do oceny warunków ulgi mieszkaniowej nie będą brane również pod uwagę nieruchomości oraz prawa o charakterze majątkowym nabyte w drodze spadku" – czytamy w uzasadnieniu.

Dodano w nim, że analogiczne rozwiązania będą obowiązywać w przypadku poniesienia wydatków na spłatę kredytu, zaciągniętego w związku z realizacją potrzeb mieszkaniowych podatnika.

Projektowana ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2026 r.

Autorka/Autor:/dap

Źródło: PAP