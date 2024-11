Wysyp szóstek w Lotto. "To nie jest zdarzenie niemożliwe"

- Szansa wygrania czegokolwiek na jeden zakład to jest 0,02, a wygrania szóstki mniej więcej 1 podzielone przez 14 milionów. No i teraz zależy, ile osób obstawiło - tego nie wiemy. Gdybyśmy założyli (na potrzeby obliczeń), że obstawiło 28 milionów, wtedy szansa tego, że 11 osób wygra szóstkę, to jest 7 podzielone przez milion. Ale gdyby trzy razy te 14 milionów osób czy zakładów zostało obstawionych, wtedy już szansa jest 2 podzielone przez 10 tysięcy, co już nie jest wcale taką dużą liczbą - powiedział Sokołowski.