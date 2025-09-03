Ceny mieszkań. Jedno miasto wyłamało się z trendu

W sierpniu średnia cena metra kwadratowego mieszkań w ofercie firm deweloperskich wzrosła miesiąc do miesiąca jedynie w Trójmieście. W pozostałych metropoliach ceny były stabilne - wynika ze wstępnych danych BIG DATA RynekPierwotny. pl.

"Trójmiasto, a właściwie Gdańsk, po raz kolejny wyłamał się z trendu, który obserwujemy w największych metropoliach. Tam deweloperzy wprowadzają do sprzedaży głównie mieszkania w segmencie popularnym, co ma stabilizujący wpływ na średnią cenę metra kwadratowego wszystkich lokali dostępnych w ofercie firm deweloperskich" - zaznaczył ekspert portalu RynekPierwotny.pl. Marek Wielgo, cytowany w raporcie.

Zauważył, że w Gdańsku natomiast pojawiają się na rynku bardzo drogie lokale, które windują średnią. Ekspert dodał, że tak było też w sierpniu.

Spadek sprzedaży mieszkań

Jego zdaniem sierpień przyniósł prawdopodobnie spadek sprzedaży nowych mieszkań. Jak stwierdził, nie powinno to dziwić z co najmniej dwóch powodów. "Po pierwsze dlatego, że jest to okres urlopowy. A po drugie, część potencjalnych nabywców wstrzymuje się z zawarciem umowy deweloperskiej w oczekiwaniu na spodziewaną we wrześniu obniżkę stóp procentowych" – skomentował Wielgo.

Zastrzegł jednak, że wstępne dane pokazują, że w sierpniu w większości metropolii skurczyła się oferta mieszkań. "Deweloperzy wprowadzili ich bowiem na rynek mniej niż sprzedali" – dodał ekspert.

Ze wstępnych danych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że średnia cena metra kwadratowego nowych mieszkań w sierpniu w Trójmieście wzrosła o 1 proc. do blisko 16,9 tys. zł. "W rankingu najdroższych metropolii Trójmiasto zepchnęło więc na trzecią pozycję Kraków (ok. 16,7 tys. zł/m kw.), w którym średnia nie zmieniła się czwarty miesiąc z rzędu. Czwarte miejsce wciąż zajmuje Wrocław (ok. 14,7 tys. zł/m kw.), a dalej są Poznań (ok. 13,6 tys. zł/m kw.), Łódź (11,5 tys. zł/m kw.) i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (ok. 11,4 tys. zł/m kw.)" - podano w raporcie.

Warszawa wyjątkiem

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że średnie ceny metra kwadratowego nowych mieszkań z sierpnia tego roku wzrosły wobec analogicznego miesiąca ubiegłego roku w większości metropolii. Wskazali, że wyjątkiem jest Warszawa, w której średnia cena jest niemal taka sama.

W publikacji zauważono, że w pozostałych metropoliach wzrost cen jest z miesiąca na miesiąc coraz mniejszy. Np. we Wrocławiu jeszcze w styczniu różnica cen (rok do roku) wynosiła 12 proc., w czerwcu – 5 proc., w lipcu – 3 proc., a w sierpniu skurczyła się do 2 proc. Dodali, że w Trójmieście średnia cena metra kwadratowego była w czerwcu o 10 proc. wyższa niż rok temu, zaś w sierpniu – liczona rok do roku – o 8 proc.

Z raportu wynika również, że po ośmiu miesiącach o tytuł najbardziej stabilnej cenowo metropolii w 2025 r. z Warszawą rywalizuje Łódź. Średnia cena metra kwadratowego nowych mieszkań w tym mieście w okresie 12 miesięcy wzrosła w sierpniu tylko 1 proc. Z kolei w Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu było to 2 proc., a w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 5 proc. - podano w raporcie.

Autorka/Autor:/ToL

Źródło: PAP