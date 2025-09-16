Ministerstwo rozważa nowy obowiązek dla budujących domy

Światłowody w budynkach jednorodzinnych mają być obowiązkowe - wynika z założeń do projektu nowelizacji tzw. megaustawy. Według unijnych regulacji taka zasada ma wejść w życie 12 lutego 2026 r. Projekt ma też wprowadzić obowiązek załączania oświadczenia o instalacjach telekomunikacyjnych przy odbiorze budynków.

W poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu opublikowano założenia projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tzw. megaustawy) oraz niektórych innych ustaw autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji.

Jak wskazano w opisie założeń, głównym celem projektowanej noweli jest umożliwienie stosowania tzw. rozporządzenia GIA. Chodzi o rozporządzenie UE z kwietnia 2024 r. ws. środków mających na celu zmniejszenie kosztów wdrażania gigabitowych sieci łączności elektronicznej. Zapisy tego rozporządzenia mają na celu przyspieszenie, uproszczenie i obniżenie kosztów wdrażania stacjonarnych i bezprzewodowych sieci o bardzo dużej przepustowości w całej UE. Ma być to możliwe m.in. poprzez stosowne planowanie, usprawnioną koordynację i wprowadzenie uproszczonych i cyfrowych procedur udzielania zezwoleń, aby zmniejszyć obciążenia administracyjne spoczywające na operatorach i administracji krajowej.

Światłowody dotrą do miejsc, gdzie operatorom nie opłacało się wcześniej inwestować sxc.hu

Założenia tzw. megaustawy

Zgodnie z założeniami projektu nowela megaustawy ma wprowadzić obowiązek wyposażania także budynków jednorodzinnych w infrastrukturę światłowodową. Jednocześnie wprowadzone mają zostać jednak wyjątki mające na celu ochronę zabytków. Jak zaznaczono w wykazie, rozporządzenie GIA wymaga, aby od 12 lutego 2026 r. nowe lub poddawane gruntownym remontom budynki były wyposażone w infrastrukturę światłowodową. Projekt ma też wprowadzić obowiązek załączania oświadczenia o instalacjach telekomunikacyjnych przy odbiorze budynków.

Zmiana megaustawy ma także m.in. zawierać nowe definicje oraz dostosować i ujednolicić już istniejące, aby zapewnić zgodność, spójność i praktyczną wykonalność rozporządzenia GIA. Ma też rozszerzyć krąg podmiotów zobowiązanych do udostępnienia infrastruktury technicznej oraz informacji o niej, wprowadzić zmiany w prowadzonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej procedurze dostępu do infrastruktury technicznej. Chodzi m.in. o rezygnację z uzgodnień z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i Urzędu Transportu Kolejowego i jednocześnie skrócenie do 30 dni czasu trwania postępowań administracyjnych.

Ponadto nowela ma rozszerzyć funkcjonalność Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji UKE, aby ułatwiał zawieranie umów o dostęp do zawartych w nim danych i umożliwiał elektroniczny dostęp do informacji.

Ustalona ma też zostać maksymalna stawka za umieszczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w drogach wewnętrznych oraz dodane mają zostać inne uproszczenia i usprawnienia procesu inwestycyjnego dla realizacji sieci o bardzo dużej przepustowości.

Zmiany deregulacyjne

Część projektowanych w ramach noweli zmian ma być wprowadzana w ustawie o drogach publicznych, w Prawie o ruchu drogowym oraz Prawie komunikacji elektronicznej. W ramach noweli mają też zostać wdrożone zmiany deregulacyjne, w tym zniesiony ma być obowiązek raportowania infrastruktury telekomunikacyjnej opartej na miedzi oraz danych o przebiegu światłowodów w istniejącej już kanalizacji kablowej.

Jak wyjaśniono w opisie założeń do projektu, pomimo bezpośredniego stosowania rozporządzenia GIA w państwach UE, jego przepisy "nie wyczerpują wszystkich aspektów regulacyjnych i nie zapewniają pełnej harmonizacji w zakresie wdrażania infrastruktury telekomunikacyjnej". Ponadto państwom członkowskim pozostawiono pewną swobodę w zakresie ukształtowania ram instytucjonalno-organizacyjnych oraz stosowania włączeń przewidzianych w rozporządzeniu GIA.

Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to ostatni kwartał br.

Autorka/Autor:/ams

Źródło: PAP