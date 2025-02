Nagroda Mariusza Waltera. Lista nominacji

Nagroda Mariusza Waltera. Lista nominowanych

Nagroda Mariusza Waltera

Nagroda Mariusza Waltera została stworzona przez Fundację im. Bożeny i Mariusza Walterów pod koniec 2023 roku. To wyróżnienie zarówno dla tych, którzy mają duże doświadczenie medialne, ale także dla osób dopiero wchodzących na rynek mediów. Nagroda Mariusza Waltera to wskazanie kierunku, w którym polskie media powinny się rozwijać i jakie wartości reprezentować. To dostrzeżenie osób, których warto słuchać.

Nagroda Specjalna Bożeny i Mariusza Walterów

- Nieraz pytano mnie jak zdefiniowałabym osobowość medialną? Składa się na to wiele cech, ale gdybym miała określić to jednym zdaniem, to powiedziałbym: osobowość medialną cechują emocje, które wywołuje, a także, wielokrotnie potwierdzany znakomity warsztat. Dlatego zdecydowałam się w tym roku przyznać dodatkową Nagrodę Specjalną dla postaci, która zawsze wzbudzała podziw w Mariuszu i we mnie. Osoby, o której dorobku zawsze rozmawialiśmy w naszym domu i która niejednokrotnie udowadniała jakość swojej pracy, do tej pory nigdzie oficjalnie nie uhonorowanej - stwierdziła cytowana w informacji prasowej Bożena Walter, założycielka Fundacji im. Bożeny i Mariusza Walterów.