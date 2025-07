Sprawdzą, czy klient żyje. Czas na ruch prezydenta

Senat za nowym obowiązkiem banków

Nowe przepisy pozwolą bankom sprawdzić w bazie PESEL, czy ich klient żyje, jeśli przez pięć lat nie wyda on żadnej dyspozycji. Zmiana ma dać bankom i SKOK-om podstawę prawną do wywiązywania się z obowiązku uzyskiwania przez nie informacji o dacie śmierci klientów bezpośrednio z rejestru PESEL, co umożliwi szybkie zamknięcie tzw. rachunków uśpionych (związanych z brakiem aktywności po stronie posiadacza rachunku). Nowe przepisy zakładają, że jeśli klient w danym banku miał więcej niż jedno konto, to okres pięciu lat liczony jest od ostatniej dyspozycji dotyczącej wszystkich jego rachunków.