W dwa dni na plażach we Włoszech zmarło pięć osób  

We wtorek na Sycylii temperatura sięgnęła 42 stopni Celsjusza. W mieście Lecce położonym w regionie Apulia termometry pokazały 39 st. C. Tak wysoka temperatura stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia.

Włoskie służby medyczne apelują, by w miarę możliwości w najgorętszej porze dnia seniorzy i najmłodsi pozostawali wewnątrz budynków. We Włoszech budynki publiczne, w których jest klimatyzacja, mają w tych dniach być otwarte dla wszystkich. Lekarze zalecają też picie dużych ilości wody oraz unikanie alkoholu i wysiłku fizycznego na świeżym powietrzu.

Zmarło pięć osób

Służby meteorologiczne ostrzegają przed bardzo wysokimi temperaturami we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. We Włoszech najwyższy stopień zagrożenia przed upałami obowiązuje w kilkunastu miastach, m.in. w stolicy Sycylii, Palermo, a także w miastach Apulii, Kalabrii i Basilikacie.

Gorące też w Grecji i Turcji

W Grecji ateński Akropol i inne popularne zabytki starożytności pozostają zamknięte w godzinach południowych. Przymusowa przerwa w pracy obowiązuje pracowników sektorów dostaw, budownictwa i rolników. Wynika to z przepisów greckiego prawa, które nakazuje wprowadzenie przerwy w wypadku osób wykonujących zawód na świeżym powietrzu, gdy temperatura przekracza 40 st. Celsjusza. W Turcji jeszcze we wtorek w sześciu prowincjach na zachodzie kraju, szczególnie nad Morzem Egejskim, było ponad 40 st. C. Prognozy na środę i kolejne dni mówią o dalszym wzroście temperatury, nawet do 45 st. C.