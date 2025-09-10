Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ta szczepionka może uchronić koale przed wyginięciem

Koala - zdjęcie poglądowe
Koale w Australii
Źródło: Archiwum Reutera
Szczepionka przeciwko chlamydii koali po raz pierwszy została dopuszczona do powszechnego stosowania. Według naukowców preparat może powstrzymać rozprzestrzenianie się choroby, która dziesiątkuje populację tego gatunku w Australii. Prace nad szczepionką trwały ponad dekadę.

Epidemia chlamydii to od wielu lat jedno z największych zagrożeń dla populacji koali w Australii. Wśród pojedynczych kolonii wskaźnik zakażeń sięgał nawet 70 procent. Zakażenie bakterią chlamydii u tych zwierząt powoduje bolesne zakażenia dróg moczowych, zapalenie spojówek, ślepotę i niepłodność. Często kończy się śmiercią.

Dotychczasowe metody leczenia opierały się na antybiotykach, jednak niszczyły one bakterie jelitowe, które pozwalają koalom trawić liście eukaliptusa (ich główne źródło pożywienia). W konsekwencji terapia nierzadko kończyła się śmiercią. Zdaniem naukowców teraz mamy do czynienia z przełomem, ponieważ po raz pierwszy do powszechnego stosowania została dopuszczona szczepionka przeciwko chlamydii.

Koala - zdjęcie poglądowe
Koala - zdjęcie poglądowe
Źródło: Cynthia A Jackson/Shutterstock

"Długa droga"

Twórcami preparatu są naukowcy z University of Sunshine Coast (UniSC) w Australii. Jego opracowanie trwało ponad dekadę i obejmowało największe i najdłuższe badanie dzikich koali w historii. Zdaniem ekspertów szczepionka zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia u koali objawów chlamydii w okresie rozrodczym, a także zmniejsza śmiertelność z powodu tej choroby w dzikich populacjach o co najmniej 65 procent.

- Produkt ten opiera się na głównym białku błony zewnętrznej bakterii Chlamydia pecorum i zapewnia trzy poziomy ochrony: zmniejsza ryzyko zakażenia, zapobiega rozwojowi choroby w stadium klinicznym, a w niektórych przypadkach odwraca istniejące objawy - powiedział dr Sam Phillips.

Szczepionka jest jednodawkowa, dzięki czemu tylko jeden zastrzyk powinien zapewnić ochronę. Eksperci mają nadzieję, że po uzyskaniu zgody organów regulacyjnych uda się pozyskać środki na dystrybucję szczepionki do szpitali dla dzikich zwierząt, klinik weterynaryjnych i koali żyjących na wolności.

- To była długa droga... Były momenty, w których, jak sądzę, prawie się poddaliśmy - powiedział mikrobiolog dr Peter Timms.

Autorka/Autor: Franciszek Wajdzik

Źródło: BBC, UniSC

Źródło zdjęcia głównego: Cynthia A Jackson/Shutterstock

Udostępnij:
Czytaj także:
Ocean Atlantycki (okolice Portoryko)
Zaskakująca cisza na Atlantyku
Świat
Ulewy
Intensywne opady deszczu. IMGW wydał ostrzeżenia
Polska
Powódź na indonezyjskiej wyspie Bali
Powódź na wyspie Bali. Służby informują o ofiarach
Świat
Krem (zdjęcie poglądowe)
Pierwszy na świecie filtr słoneczny z pyłku kwiatów
Nauka
Pogodna aura w Sopocie
Aura w wielu miejscach dopisze
Prognoza
Foka
"Akurat wybrała się aż do Utrechtu"
Świat
Ostrzeżenia przed burzami
Gdzie jest burza? Tu nadal grzmi
Polska
Kałuża
Nocą czekają nas lokalne opady i mgły
Prognoza
Lato, chmury, burza, gorąco
IMGW ostrzega tę część kraju
Prognoza
Sygnał GRB 250702B
Nigdy wcześniej nie zarejestrowano takiego rozbłysku
Nauka
Podtopienia wywołane przez ulewy w zachodnich Niemczech
Ulewy u naszych sąsiadów podtopiły miasta
Świat
Deszczowo
Zbliża się załamanie pogody. Kiedy przyjdzie?
Polska
Mgła, jesień
Prognoza na jesień i zimę. Czego się spodziewać
Prognoza
Luksemburg
Woda porywała auta i zalewała ulice
Świat
Hiszpania
Załamanie pogody w Hiszpanii. Wiatr wyrywał drzewa
Anna Bruszewska
Dzik
Dzik rozbił szybę i wdarł się do domu. Nagranie
Ciekawostki
Intensywny deszcz, ulewy
Alert RCB. "Możliwe podtopienia"
Prognoza
Subalpejskie łąki Kolorado
Praktycznie nie ma tu ludzi. Mimo to owady masowo giną
Nauka
Trzęsienie ziemi w Grecji
Trzęsienie ziemi w Grecji. Było odczuwalne w Atenach
Anna Bruszewska
pogoda
"Wody było po kolana". Powalone drzewa, setki interwencji
Polska
Pochmurno, lato
Nie we wszystkich regionach aura dopisze
Prognoza
Trąba powietrzna na Śląsku
Nietypowy lej zawirował nad Górnym Śląskiem
Polska
Piorun, burza
Grzmi w części Polski. W mocy ostrzeżenie trzeciego stopnia
Prognoza
Burze, noc, piorun, błyskawica
Gdzie jest burza? Wyładowania pod wieczór
Prognoza
Mglista noc
Nocna aura będzie niespokojna
Prognoza
Archer zmarł w nagrzanym radiowozie
Pies zmarł w nagrzanym radiowozie. "Był naszym partnerem, obrońcą"
Świat
Deszcz, ulewa, intensywne opady
Alert RCB dla kolejnych regionów
Polska
deszcz parasol opady ulewa
W prognozach widać więcej opadów
Prognoza
Pożar po uderzeniu pioruna w Dąbrowie Górniczej
Pożar domu na Śląsku. Miał tam trafić piorun
Polska
Zapora w Meksyku
Woda wylewa się z zapory, jest ryzyko powodzi. Nagranie
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica