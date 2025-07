Góra zaczęła się szybko "poruszać". Mieszkańcy zaniepokojeni

W ciągu zaledwie godziny duży odcinek góry Skarfjellet w okręgu More og Romsdal przesunął się o 1,5 centymetra, co jest wartością uważaną za niezwykle wysoką. Norweska Dyrekcja Zasobów Wodnych i Energii (NVE) monitoruje sytuację, a władze lokalnej gminy ostrzegają turystów i wspinaczy, by nie zbliżali się do góry.