Najgwałtowniejsza zima od dekad. "Zawsze marzyłem, żeby zobaczyć śnieg"

Opady śniegu sparaliżowały południowo-wschodnią Australię. Jak przekazały lokalne media, niektóre miejscowości zostały całkowicie odcięte od świata, a dla podróżujących przez nie osób zabrakło miejsc noclegowych. Dla wielu osób była to pierwsza okazja do zobaczenia tak dużej ilości śniegu.

W pubie bez prądu

Trudne warunki atmosferyczne spowodowały paraliż komunikacyjny w niektórych miejscowościach. Jak podały stanowe służby, przyjęto około 100 zgłoszeń o samochodach, które utknęły w śniegu. Lokalnie doszło do przerw w dostawach prądu.

"Surrealistyczne przeżycie"

Dla wielu osób była to pierwsza okazja w życiu, by zobaczyć tak dużo śniegu na własne oczy. Niektórzy w tym celu specjalnie przyjechali do Nowej Południowej Walii.