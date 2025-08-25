Lot Starshipa wstrzymany. Jest nowa data startu

25 sierpnia 2025, 7:20
Firma SpaceX odwołała kolejny lot testowy Starshipa. W nocy z niedzieli na poniedziałek największa rakieta świata miała po raz dziesiąty wznieść się w powietrze. Jednak na pół godziny przed startem inżynierowie przerwali procedurę.

Megarakieta miała wystartować z bazy Starbase, należącej do SpaceX, w Teksasie o godz. 18.35 czasu centralnego (1.35 w Polsce). Miał to być dziesiąty lot testowy tej maszyny, jednak 30 minut przed startem firma SpaceX poinformowała w mediach społecznościowych o przerwaniu procedury i odwołaniu lotu z powodu problemów z systemem naziemnym, więcej szczegółów nie podano. Podczas odwołanego w niedzielę testu booster Super Heavy - pierwszy stopień takiety - miał podjąć próbę lądowania w wyznaczonym rejonie Zatoki Meksykańskiej.

Na stronie SpaceX poinformowano, że kolejna próba ma zostać podjęta w poniedziałek. Okno startowe otworzy się o godz. 18.30 po południu czasu centralnego (w Polsce będzie wtedy 1.30 we wtorek).

Czym jest Starship

Rakieta składa się z liczącego 70,7 metrów wysokości członu napędowego (boostera) Super Heavy i 52 metrowego górnego członu Starship. Według planów ma być ona pojazdem wielokrotnego użytku, wystrzeliwanym przy stosunkowo niskich kosztach. Celem projektu jest umożliwienie ludziom powrotu na Księżyc, a w przyszłości także załogowe loty na Marsa.

W maju tego roku Elon Musk zapowiadał, że w tym roku Starship - a nie tylko jego booster - będzie w stanie bezpiecznie wylądować na Ziemi. Jednak już w czerwcu rakieta eksplodowała na stanowisku startowym podczas kolejnej próby. Eksplozja była tak silna, że fragmenty rakiety spadły na terytorium sąsiedniego Meksyku.

Rakieta StarshipPAP/Maciej Zieliński

