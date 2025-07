Rodzi się kolejny niż śródziemnomorski. Może bardzo mocno padać

Nadchodzące dni przyniosą pochmurną aurę i opady deszczu, które miejscami mogą być obfite. W części kraju pojawią się też burze. W weekend termometry pokażą maksymalnie 28 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W okresie prognozy kluczowym układem barycznym dla Polski będzie niż Isaac, którego aktualne centrum ulokowane jest nad Cieśninami Duńskimi. W czwartek przemieści się on nad polskim wybrzeżem, a będzie wędrował w kierunku Przesmyku Suwalskiego. Niż ten stopniowo będzie się wypełniał (to znaczy, że ciśnienie w jego centrum będzie rosło) i finalnie w piątek ulegnie rozpadowi, jednak zdąży popsuć pogodę, zwłaszcza w Polsce północno-wschodniej.

W kolejnych dniach nie widać dłuższej blokady wyżowej, która zapewniłaby słoneczną i spokojną aurę w Polsce. Wręcz przeciwnie. Rodzi się kolejny niżu śródziemnomorski, który najprawdopodobniej będzie się przemieszczał w kolejnych dniach w kierunku Polski, niosąc obfite opady. Na ten moment dokładny rozkład sum opadów jest niezwykle trudny do oszacowania. Kolejne analizy synoptyczne oraz wyliczenia modeli numerycznych będą niezwykle istotne.

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek przyniesie na północnym wschodzie, częściowo północy oraz przejściowo w centrum kraju duże i całkowite zachmurzenie z opadami deszczu o sumie 5-15 litrów na metr kwadratowy. Na północnym wschodzie Polski lokalnie możliwe są burze, podczas których może spaść do 20-30 l/mkw. W pozostałej części kraju zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane, nie powinno padać. Pod koniec dnia jedynie na krańcach południowych możliwy jest rozwój chmur kłębiasto-deszczowych i tam może też zagrzmieć. Termometry pokażą maksymalnie od 21-23 stopni Celsjusza w pasie północnym, przez 24-26 st. C w centrum, do 28-29 st. C, a lokalnie 30 st. C na południowym wschodzie. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, umiarkowany do okresowo dość silnego. W porywach może osiągać do 30-50 kilometrów na godzinę.

W piątek wystąpi umiarkowane i przejściowo duże zachmurzenie kłębiaste. Lokalnie możliwe są przelotne opady deszczu i pojedyncze burze, szczególnie na południowym wschodzie kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 24-25 st. C na północy do 27-28 st. C na południu i w centrum. Wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Lokalnie, zwłaszcza na południu, przelotnie popada deszcz i i pojawią się pojedyncze burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 23-25 st. C na północy do 27-28 st. C na południu i w centrum. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

W niedzielę na północy kraju wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie, poza tym lokalnie przelotnie popada deszcz. Na południu i częściowo w centrum Polski spodziewane jest duże do całkowitego zachmurzenie, przelotne opady deszczu oraz burze. Na krańcach południowych lokalnie sumy opadów mogą osiągnąć 30-50 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 22-24 st. C na północy do 25-26 st. C w pozostałej części kraju. Wiatr okaże się słaby, zmienny.

Pogoda na poniedziałek

Na poniedziałek prognozuje się duże i całkowite zachmurzenie z opady deszczu. Lokalnie sumy mogą przekroczyć 50-60 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie w całym kraju 20-23 st. C. Wiatr powieje z kierunków zmiennych, umiarkowany.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl