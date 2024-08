Pogoda na jutro. Jak zapowiada się wtorek 27.08?

W nocy spodziewamy się zachmurzenia od małego na Pomorzu Zachodnim do dużego na Podkarpaciu. W tym regionie może też wystąpić burza z przelotnym opadem deszczu, wynoszącym do 10-20 litrów na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 8-10 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 17-18 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i zmienny.